Mga tindero sa QC, bibigyan ng insentibo para magpabakuna

MANILA – Magbibigay ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng insentibo sa mga tindero sa lungsod na magpapabakuna kontra COVID-19, ayon kay Mayor Joy Belmonte.

“Alam naman po natin na ang panawagan ng atin pong pamahalaan, ay kapag hindi po bakunado ay hindi po pinapahintulutan maghanapbuhay kung wala pong pinapakitang RT-PCR test every two weeks, at ngayon, sinasabi na ring hindi makapagsakay ng public transportation at hindi na rin makalabas ng bahay kundi para bumili lang ng essentials,” ani Belmonte.

“Pero napansin ko po, Kabayan, na marami sa ating mga mamamayan hindi nagpabakuna dahil arawan ang kita nila, so kung nag-absent sila ng isang araw, walang kita.

“Kaya minabuti na lang po ng pamahalaan na ilista itong ating mga ambulant vendors, yung mga fishball vendors, ice cream vendors, pati na rin yung mga market vendors at bibigyan na lang po natin sila ng incentive na P2,000 para lang po mag-absent sila ng isang araw para magpabakuna,” paliwanag ng mayora.

Kasunod ito ng desisyon ng Metro Manila mayors na pinagbabawal ang paglabas sa bahay ng mga hindi pa bakunado.

Nitong Miyerkules, inanunsiyo na rin ng Department of Transportation na hindi na papayagang makasakay sa pampublikong transportasyon ang mga hindi bakunadong taga-Metro Manila.

Ani Belmonte, inililista na ng kanilang Market Development and Administration Department ang mga tinderong hindi pa bakunado sa lungsod.

“As of the moment, may 570 na po kaming nalistang mga vendors na hindi pa bakunado,” paliwanag niya.

--TeleRadyo, 13 January 2022