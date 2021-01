Baclaran, Taft Avenue sinuyod para sa clearing ops

Watch also in iWantTFC

Sa Enero 15 ang itinakdang deadline ng Department of the Interior and Local Government para sa lahat ng local government unit na linisin ang mga nakahambalang sa mga kalsada at bangketa sa kanilang lugar. Magugunitang ipinatupad na ang naturang kautusan noong isang taon. Sinuyod naman ng mga awtoridad ang hilera ng mga tindahan sa Baclaran at Taft Avenue Extension para gibain at baklasin ang mga tindahan sa gilid ng kalsada. Nagpa-Patrol, Raya Capulong. TV Patrol, Miyerkoles, 13 Enero 2021