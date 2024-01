Riprap gumuho sa Liliw, Laguna; 1 patay

Watch more on iWantTFC

LILIW, Laguna – Patay ang isang construction worker at sugatan ang 2 nitong kasamahan matapos matabunan ng gumuhong riprap project nitong Huwebes ng hapon dito sa Brgy. Calumpang sa Liliw, Laguna.

Edad 59 ang nasawi samantalang inaalam pa ang edad ng 2 sugatan. Isa sa mga sugatan ay dinala sa pagamutan at nasa kritikal na kondisyon, ayon sa Liliw Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office (MDRRMO).

Sabi ni Jojo Cometa, isa sa mga responder ng MDRRMO, nasa mababang bahagi ng construction site nangyari ang insidente.

Dagdag niya, may kailangang hukayin gamit ang backhoe sa bahaging iyon ng site nang mangyari ang pagguho ng lupa.

“Medyo may malalim 'yung parts na 'yun kasi kailangan lagyan ng pundasyon. Nagkaroon ng hindi inaasahang aksidente na nagkaroon ng pagguho. Sa ngayon, sa kasamaang palad, 'yung tatlo, magkakasama,” sabi ni Cometa sa panayam sa ABS-CBN News.

May minor injury ang isang sugatan at nag-collapse, sabi niya.

“Yung namatay, siya talaga 'yung natabunan na siya na may bato pa na dumagan. Parang pagguho, natabunan ng lupa. Pero may gumulong na bato kaya natabunan na siya ng lupa may bato pa. Doon sa part na may grill sa may bakal,” dagdag niya.

Sinabi ng MDRRMO na nasa ilalim ng National Irrigation Administration (NIA) ang riprap project.

Inaalam pa ng NIA ang detalye kaugnay sa insidente at sinabing maglalabas agad ng pahayag ang ahensya.###