Sa pagdinig ng Senado, humarap ang pinuno ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) kaugnay sa aberya sa air traffic management system noong Bagong Taon. Lumabas sa pagdinig na may dalawang taon nang hindi sumailalim sa maintenance check ang uninterruptible power system na ginagamit ng CAAP. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Huwebes, 12 Enero 2023