Sundalong AWOL nangholdap ng pawnshop sa Cavite

MAYNILA—Tanghaling tapat nitong Miyerkoles nang holdapin ng isang AWOL na sundalo ang isang sanglaan sa General Mariano Alvarez sa Cavite.

Sa CCTV footage mula sa loob ng sanglaan, makikita na wala masyadong tao sa pawnshop nang biglang pumasok ang suspek. Agad na tinutukan ng baril ang kahera at pilit na hinihingi ang laman ng kaha.

Pagkabigay sa kaniya ng pera ay hindi pa nakuntento ang suspek at kinuha na rin ang cellphone sa lamesa.

Matapos ang krimen, ang babaeng biktima agad nagtago sa ilalim ng lamesa dahil sa takot. Ang suspek naman umeskapo na parang walang nangyari.

Maya-maya, pumasok ang isang customer ng pawnshop at dito na nakahingi ng tulong ang biktima sa mga awtoridad.

Agad nagsagawa ng backtracking ang PNP at sa tulong ng mga CCTV footage mula sa LGU, mabilis na natunton ng mga pulis ang mga sinakyang pampublikong sasakyan ng suspek.

Sa follow-up operation ng awtoridad, tuluyan nang naaresto ang suspek matapos na ituro siya ng nasakyan niyang tricycle.

Sa bahay ng kaniyang tiyuhin sa Brgy. Olaes naaresto ang suspek na hindi na nakapalag pa. Nakuha sa kaniya ang pera at cellphone na ninakaw sa biktima.

Narekober ang caliber .40 na baril na ginamit sa panghoholdap, at nakumpiska rin umano sa suspek ang granada at ilang mga sachet ng hinihinalang shabu.

Taong 2000 nang maging sundalo ang 47-anyos na suspek at taon 2014 nang mag-AWOL siya sa serbisyo.

Walang guwardya ang pawnshop na posibleng dahilan kaya tinarget ito ng suspek, ayon sa PNP.

Dagdag pa diyan, tanghaling tapat isinagawa ang krimen, kainitan, kaya’t wala masyadong tao sa lugar.

Kasong robbery, illegal possession of firearms and explosives at paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakaharaping kaso ng suspek na nakakulong na sa General Mariano Alvarez Police Station.—Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News