14 tulay sa Metro Manila kailangan ng pagsasaayos: DPWH

Labing-apat na tulay sa Metro Manila ang ipinapanukala ng Department of Public Works and Highways-National Capital Region na kailangan na ng pagsasaayos. Apat dito ang may budget na ngayong 2023, kabilang ang ilang tulay sa Quezon City at Maynila. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Huwebes, 12 Enero 2023