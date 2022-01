Watch more on iWantTFC

Mga napinsalang bahay at kabuhayan - iyan ang pilit na itinatayo hanggang ngayon ng mga nasalanta ng bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Dahil sa mga naging donasyon, marami ang nahatiran ng tulong at naging tulay dito ang ABS-CBN Foundation. Nagpa-Patrol, Bernadette Sembrano. TV Patrol, Miyerkoles, 12 Enero 2021.