MANILA – Ano nga ba ang mga gamit na dapat ihanda sakaling kailangan mong sumailalim sa home isolation dahil sa COVID-19?

Sa programang “Sakto” ng TeleRadyo, ipinaliwanag ni Dr. Sheila Acosta kung ano ang mga pangangailangan ng mga pasyenteng may mild na sintomas ng COVID-19 na kailangan mag-isolate sa kani-kanilang mga bahay.

Ani Acosta, kailangan may face mask at disinfectant sa bahay bilang panlaban sa sakit.

“Ito yung mga things that you have to be ready: face mask, disinfectant, alcohol, mga waste disposal bag, para ma-control ang pagkalat ng COVID sa kanilang bahay at para hindi rin kumalat sa community,” ayon sa doktora.

Hindi rin dapat kalimutan ang tamang hand hygiene at cough etiquette kapag nasa bahay, ani Acosta.

"Pinapaalalalahanan din natin ang ating mga kapamilya or mga nakasama sa bahay ng mga good hygiene practices, like siyempre, hand hygiene, yung mga cough etiquette. Kasi pag nasa bahay mas lax tayo di ba? E ngayong pandemic mas dapat tayong mas masigasig in terms of taking care of our health.”

“So hindi natin yan kinakalimutan, kahit nasa bahay tayo. So yung mga pagdi-disinfect ng surface, social distancing, these are even encouraged to be practiced at home.”

Importante ding may mga gamit gaya ng pulse oximeter at thermometer para patuloy na masubaybayan ang mga pasyenteng may COVID-19, sabi ni Acosta.

“May mga equipment kasi at gadgets na makakatulong sa atin para malaman kung nandoon ba tayo sa normal level or may mga senyales na tayo na dapat magpakonsulta na sa doktor or dalhin na sa ospital. Ano yung mga ito? So, pulse oximeter, ang pulse oximeter mine-measure niya yung oxygen saturation ng, yung oxygen natin sa dugo.”

“Siyempre thermometer kung para malaman natin kung may lagnat tayo, atsaka yung mga may comorbidities, yung (blood pressure) monitor kailangan meron tayong, nandiyan siya sa bahay natin ‘di ba?”

Ayon pa sa doktor, dapat ring meron ang mga pasyente ng numero ng kanilang mga doktor at iba pang emergency hotline na maaari nilang tawagan sakaling lumala ang kanilang kondisyon.

“Kasi kailangan, handa din tayo sa mga numero na kailangan natin tawagan for virtual consultation, yung mga emergency hotlines kailangan ready tayo diyan.”

“So meron din namang whole package or program talaga na talagang nandyan na lahat: meron nang virtual consultation na, merong helpline na 24/7 yung access mo sa COVID monitoring team mo. Meron nagbibisita na doktor at may mga ginagawa nang laboratoryo para mabantayan lalo ang inyong kondisyon.”

Pagdating naman sa gamot, karamihan sa mga gamot na panlaban sa mga sintomas ng trangkaso ay mabibili nang over-the-counter sa mga botika, ani Acosta.

“Actually yung mga symptoms natin na, flu-like symptoms, mga over-the counter naman yung mga gamot. Like if its lagnat, ang lagnat kasi defined yan as 37.8 (degress Celsius) and above, so you take paracetamol every four hours, kapag may sipon pwede nating inumin yung mga usual na nakasananyan natin na effective sa atin.”

Dagdag pa niya, “Kung may ubo, dalawang kinds yung ubo, alalahanin natin kapag may plema iba yung iniinom.”

Dagdag pa ni Acosta, nakakatulong rin ang pagmumumog ng maligamgam na tubig na may halong asin para maibsan ang kati sa lalamunan.

--TeleRadyo, 12 January 2022