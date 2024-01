Water search and rescue training isinagawa sa CamSur

Watch more on iWantTFC

Isang water search and rescue training ang matagumpay na isinagawa sa probinsiya ng CamSur, noong Nobyembre ng nakaraang taon. Dinaluhan ito ng may 20 police officers, at 17 Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office staff mula sa iba't ibang munisipalidad ng probinsya. Nagpa-Patrol, Bernadette Sembrano. TV Patrol, Huwebes, 11 Enero 2024