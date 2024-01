Suspek sa pagpatay sa POGO employee, arestado

Watch more on iWantTFC

Arestado ang isang Chinese national na miyembro umano ng kidnap for ransom group sa operasyon ng National Bureau of Investigation sa Baclaran, Pasay pasado alas onse Miyerkoles ng gabi.

Ayon kay Atty. Joel Tovera, Assistant Regional Director ng NBI- National Capital Region, nagsagawa sila ng operasyon matapos makatanggap ng impormasyon na nasa likod umano ang nasabing grupo sa pag-kidnap at pamamaslang sa isang Chinese-Malaysian POGO employee noong Oktubre 2023.

Isa sa ginagawa umano ng grupo ang pagdukot sa mga kapwa nilang Chinese para sa ransom.

"Hindi po natin nilubayan 'yung pag-iimbestiga natin dito sa kinidnap na POGO employee. Pagkatapos nilang hingan ng mahigit kumulang 4 million pesos 'yung family ng biktima, pinatay nila 'yung biktima at itinapon sa San Simon, Pampanga. Na track natin na 'yung sasakyan na ginamit nung kinidnap 'yung biktima at 'yun din 'yung sasakyan na ginamit nung tinapon 'yung bangkay ng biktima sa San Simon, Pampanga ay siya naming hinanap," sabi ni Atty. Tovera.

Una nilang natunton ang sasakyan sa Pampanga, Miyerkoles ng umaga. Aminado ang NBI na pahirapan ang pagtunton sa sasakyan dahil nagpapalit ito ng plaka, pero nahuli rin nila ang driver nito sa Baclaran, Pasay kagabi.

"Nakita po natin itong sasakyan na ito galaw ng galaw tumatakbo from one place to another, Taguig, Pasay, Makati at Clark sa Pampanga. At ito raw na ito nakita ng ating mga operatiba ang sasakyan sa Clark, at sinundan na po namin ito dahil itong sasakyan kinakabitan nila ng ibat ibang plate numbers," dagdag ni Atty. Tovera.

Nang maaresto ang suspek ay nakumpiska sa kanya ang mga ilegal droga, drug paraphernalia, mga bala at mga pekeng plaka.

"Nakita po natin doon 'yung ibang plaka pa na andun sa sasakyan, may mga drug paraphernalia. Meron din magazine ng kalibre 45 at meron din white crystalline substance na sa tingin namin ay shabu. Lahat ay ifo-forward namin sa ating forensic chemistry division for further analysis," ayon kay Atty. Tovera.

Mahaharap sa reklamong paglabag sa Anti-Carnapping Law, paglabag sa Dangerous Drugs Act at Illegal Possession of Firearms and Ammunition ang suspek.

Patuloy naman ang imbestigasyon ng NBI para matunton pa ang iba pang miyembro ng grupo.

"Maliban po sa mga isasampa natin sa inquest proceedings ay iimbestigahan pa rin natin ang kidnapping with homicide na kaso na pinagsimulan ng kaso ito para maidentify natin ang mga kasamahan niya na nagsagawa ng kidnapping for ransom na nagtapos nga sa pamamaslang nila sa kanilang bitkima," dagdag ni Tovera.