Suspek sa pagpatay sa isang babae sa Taguig, arestado

Watch more on iWantTFC

Inaresto nitong Martes ang isang lalaki na pinaghihinalaang bumaril sa isang ginang sa Barangay Maharlika Village sa Taguig City noong Linggo.

TINGNAN: Naaresto na nitong Martes ang suspek sa pamamaril sa isang ginang na maniningil lang sana ng utang sa Barangay Maharlika Village sa Taguig City. @ABSCBNNews pic.twitter.com/1cjoRPokXb — Karen De Guzman (@_KarenDeGuzman) January 10, 2024

Sa ulat ng Taguig City Police Station, mangongolekta lang sana ng utang ang biktima nang bigla itong pagbabarilin mula sa kanyang likuran.

Nagtamo ng dalawang tama ng baril sa katawan ang biktima na agad nitong ikinasawi.

Nagsagawa ng follow-up operation ang mga pulis at naaresto ang suspek matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang testigo.

“According dun sa witness natin, nakita niya talaga kung sino ‘yung bumaril. But nung time na ‘yun natakot din siya,” ayon kay PLt. Wilfredo Tanquerido Jr, hepe ng Investigation and Detective Management Section ng Taguig CPS.

“Kahapon, nakita ng witness natin na nandun pa rin sa area ‘yung suspek. Nakipagtulungan ho siya sa amin. Kaya naman po dali-dali nag responde, kasama po siya, at tinuro niya,” dagdag ni PLt. Tanquerido.

Nakumpiska rin sa suspek ang isang granada.

Nakumpiska sa suspek ang isang granada.



Nahaharap ito sa mga reklamong illegal possession of an explosive device at murder. (📸: SPD PIO) @ABSCBNNews pic.twitter.com/ILWJqbq61J — Karen De Guzman (@_KarenDeGuzman) January 10, 2024

Itinanggi naman ng lalaki ang mga paratang laban sa kanya at sinabing hindi niya kilala ang biktima.

“Hindi po ako ‘yun. Napadaan lang ako, bumili lang ako sa tindahan. Malayo ‘yun. (pero kakilala niyo po ito?) Hindi,” depensa ng suspek.

Na-inquest na ang suspek na nahaharap sa mga reklamong illegal possession of an explosive device at murder.