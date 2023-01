Driver na nang-araro ng 12 kotse sa Mandaluyong, nakikipag-areglo

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nakikipag-areglo ang driver na nang-araro ng mga kotse sa Mandaluyong City nitong Martes na ikinasugat ng lagpas sa dosenang tao.

Nasa 12 kotse ang inararo ng isang SUV sa kanto ng Shaw Boulevard at San Miguel Avenue matapos mawalan ng kontrol sa manibela ang driver nito. Kabuuang 13 ang sugatan sa nasabing aksidente na agad dinala sa pagamutan.

Sumuko kaagad ang driver ng SUV.

Ayon sa imbestigasyon ng pulis, sa kabilang kalsada pa lang ay may ilang motorsiklo nang tinamaan ang SUV bago ito nakatawid ng San Miguel Ave.

Nahaharap ang suspect sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property.

Sasalang na sa inquest ito ngayong Miyerkoles - Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News