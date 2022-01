Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Karamihan sa mga na-ospital dahil sa COVID-19 sa Quezon Medical Center sa Lucena City, Quezon ay hindi bakunado, ayon sa isang doktor.

"Karamihan siguro, sabihin natin 70 to 75 percent sa mga naa-admit ay walang bakuna," ani Dr. Rolando Padre, medical director ng pagamutan, sa panayam sa TeleRadyo Martes.

Sa kasalukuyan, may 45 confirmed COVID-19 cases ang Quezon Medical Center. Iilan din ang nasa temporary holding facilities para maghintay ng kanilang resulta sa swab test.

"Sa ngayon, ang Quezon Medical Center ay full operations naman. Ang napapansin namin ay katulad din ng nangyayari sa ibang bahagi ng ating bansa na mataas din ang aming cases ng COVID-19. Ganunpaman, sa ngayon ay manageable pa naman," ani Padre.

Sinabi naman niya na 4 na nurses at 3 doktor sa ospital ang nagpositibo sa COVID-19 kamakailan.

"Itong mga positive cases namin sa mga personnel na-detect ito right after the holidays. I think the transmission was more outside of the hospital," ani Padre.