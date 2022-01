50 health workers sa Batangas Medical Center may COVID

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Dumarami na muli ang pasyenteng may COVID-19 sa Batangas Medical Center, ayon sa isang doktor.

"Ang sitwasyon namin dito kagaya ng the rest sa Pilipinas, steadily increasing o dumadami ang kaso namin," ani Dr. Jade Javier, chair ng infection prevention and control committee ng pagamutan.

"From the past 2 weeks, we see a steady rise of the cases ng COVID," dagdag niya sa panayam sa TeleRadyo Martes.

Ani Javier, aabot na sa 90 porsiyento ang bed occupancy rate ng ospital. May 160 dedicated beds ang Batangas Medical Center para sa COVID-19 patients.

"This is a combination of suspect, probable and also confirmed COVID cases," aniya.

Nasa 50 naman na health-care workers ng pagamutan ang nahawaan ng COVID-19 habang ang iba ay naka-quarantine dahil itinuturing na close contacts.

"All in all, if I may say sa percentage ng aming health-care workers, less than 20 percent naman," ani Javier.