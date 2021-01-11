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TV Patrol

Mga OFW, balikbayan idinadaing ang bagong travel restrictions

ABS-CBN News

Posted at Jan 11 2021 08:06 PM

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Ramdam ng mga OFW at balikbayan ang hirap sa pag-uwi dahil sa ipinatutupad ng Pilipinas na travel restriction sa ilang bansa dahil sa mga kaso ng bagong COVID-19 variant. Apektado rin ang operasyon ng mga airline. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Lunes, 11 Enero 2021

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