Makati police iimbestigahan sa posibleng pagkukulang sa Dacera case

Inatasan na ni Philippine National Police chief Gen. Debold Sinas ang Directorate for Investigation and Detective Management na magsagawa ng inquiry at rekomendasyon sa posibleng liability ng Makati police na nag-imbestiga sa Christine Dacera case. Nagpa-Patrol, Doland Castro. TV Patrol, Lunes, 11 Enero 2021