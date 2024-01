Watch more on iWantTFC

Unti-unti nang bumabalik sa normal ang presyuhan ng mga gulay mula Cordillera matapos itong bumagsak dahil sa umano'y oversupply, sabi ng isang opisyal ng Department of Agriculture (DA), Miyerkoles.

Noong unang 3 araw ng Enero, naipon ang mga gulay sa mga trading post ng Baguio at La Trinidad dahil kakaunti lang ang mga truck na magbibiyahe sana sa mga ito, paliwanag ni DA spokesman at Assistant Secretary Arnel de Mesa.

"Ang iba [na gulay], nag-deteriorate at yun ang ipinamahagi o ibinenta nang mura," sabi niya sa panayam ng TeleRadyo Serbisyo.

"As of January 8 na report sa amin, back to normal na ang operation sa ating mga trading post at bumabalik na ang magandang presyuhan, lalo na ng cabbage at wombok at carrot," dagdag ng opisyal.

Ipinag-utos na aniya ng DA na dagdagan ang mga trading post at processing facility sa Cordillera. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para maplano nang mabuti ang mga itatanim ng kanilang mga magsasaka.