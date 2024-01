'Pagsuporta sa cha-cha di kondisyon para makatanggap ng ayuda'

Watch more on iWantTFC

Iginiit ng Department of Labor and Employment at Department of Health na hindi kundisyon ang pagsuporta sa Charter Change para makatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Sa harap ito ng mga paratang ng ilang residente na ito umano ang ginagamit na panghikayat ng mga umiikot sa kanilang lugar at nagpapapirma ng petisyon para sa cha-cha. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Miyerkoles, 10 Enero 2024.