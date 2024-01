P200,000 baril, nakumpiska mula sa 3 lalaki

Watch more on iWantTFC

Higit P200,000 halaga ng mga baril at bala ang nakumpiska ng pulisya mula sa tatlong lalaki. Pinaniniwalaang mga private agent at reservists ang mga miyembro ng grupo at ilegal nila umanong ibinebenta ang mga armas sa Muntinlupa at Maynila. Nagpa-Patrol, Karen de Guzman. TV Patrol, Miyerkoles, 10 Enero 2024.