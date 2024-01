Watch more on iWantTFC

Nangako ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Komite sa Kamara na rerepasuhin nito ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Ito'y matapos lumabas sa House hearing na may nadedehadong jeepney operators at drivers matapos sumama sa kooperatiba. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Miyerkoles, 10 Enero 2024.