3 lalaki na ilegal na nagbebenta umano ng mga baril at bala, arestado

Timbog ang 3 lalaki makaraang mahuli na ilegal na nagbebenta umano ng mga baril at bala sa Muntinlupa at Maynila nitong Martes ng umaga.

PANOORIN: Arestado ang 3 lalaki na ilegal na nagbebenta umano ng mga baril at mga bala.



Sa imbestigasyon, lumalabas na mga private agent at reservists ang mga nahuling suspek.

Ayon kay PMaj. Hazel Asilo, tagapagsalita ng Southern Police District, matagal nang minamanman ng pulisya ang naturang grupo.

"Meron tayong confidential informant na nagsabing merong isang grupo na nag-ooperate dito sa area ng Southern na gunrunning ‘yung kanilang trabaho," sabi ni PMaj. Asilo.

Sa ikinasang entrapment operation ng SPD, unang naaresto ang lider ng grupo at ang driver ng sinasakyan nilang van na kargado ng dalawang kahon ng mga bala sa Muntinlupa.

"Initially ‘yung nakuha nilang target is ‘yung nagbenta nitong mga bala. Nakuha ‘yang 2,000 pieces ng bala ng 5.56mm," ayon kay PMaj. Asilo.

Sa kaparehong araw, naaresto rin ang isa pang miyembro ng grupo sa Maynila na nakuhanan naman ng isang Bentley Shotgun, isang US carbine, at isang .45 pistol.

"Kinontact nila ‘yung another target para naman doon sa ating mga high powered na mga armas. Initially, ang kanilang naging usapan is sa Quezon City, pero nagpaikot-ikot sila hanggang umabot sila ng Manila, dun sa harap ng bahay ng suspek natin," sabi ni PMaj. Asilo.

Aabot sa P240,000 ang kabuuang halaga ng mga nasabat na mga baril at bala.

Mahaharap ang mga suspek sa reklamong Illegal Possesion of Firearms and Ammunition at titingnan din kung pasok ito sa paglabag sa ipinatutupad na gun ban sa Maynila.

Sa imbestigasyon, lumalabas na private agents at reservists ang mga nahuling suspek.

Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang dalawang target na suspek habang iimbestigahan ang driver ng van na sinasabing inarkila lang umano.

Mahaharap ang mga ito sa reklamong Illegal Possession of Firearms and Ammunition at titingnan din kung pasok ito sa paglabag sa ipinatutupad na gun ban sa Maynila.