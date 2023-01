Watch more on iWantTFC

Ipinanawagan ng isang mambabatas na mag-leave muna ang hepe ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) habang hindi pa tapos ang imbestigasyon sa nangyaring aberya sa air traffic management system noong Enero 1. Humingi naman ng paumanhin ang pinuno ng Department of Transportation at CAAP sa libo-libong pasaherong naapektuhan ng insidente. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Martes, 10 Enero 2023