Pampanga nagtala ng mahigit 300 kaso ng COVID-19

MANILA – Naitala ng lalawigan ng Pampanga nitong Sabado, Enero 8, ang 321 na bagong kaso ng COVID-19.

Ayon sa provincial health officer na si Dr. Zenon Ponce, eto ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso ng COVID sa kanilang lalawigan.

“Opo, [ito] ang pinakamataas, for the last two years po. In one day po,” sabi niya sa TeleRadyo.

Pero ayon kay Ponce, hindi pa sapat ang datos para masabi nila na ang bagong omicron variant ng COVID-19 ang nagdudulot ng pagtaas ng mga kaso.

“Palagay ko po, alam niyo dahil mabilis ang pag-spread o pag-transmission, pagkalat po ng omicron variant, kaya lang kulang po tayo ng data, kasi po…pagka nagka-COVID po, kailangan ng RT-PCR and then para sure tayo na omicron variant, kailangan magkaroon po ng genome sequencing.”

“Eh pinapadala pa po sa Manila 'yan, sa Philippine Genome po ito, kaya yung data po natin kulang,” paliwanag niya.

Ayon kay Ponce, kaya pa ng mga isolation facilities sa lalawigan na tumanggap ng mga pasyente.

“So far naman po, na okay naman po ang isolation facilities natin dito sa Pampanga. Naa-accommodate naman po, kasi halos karamihan po ng mga nagkakaroon po ng positive COVID ngayon, nasa ano lang, isolation, nag-isolate lang sa mga bahay nila kasi mga mild symptoms lang.”

Pero kuwento niya, halos punuan na ang ilang mga pampublikong ospital sa lalawigan.

“Yung mga district at government hospital po, malapit na sa full capacity. Kaya alam niyo naman po, ‘pag na-admit, hindi naman one or two days, talagang ino-observe nila until na mawala yung symptoms nila. Kaya ang ginagawa namin ngayon, pag two to three days wala nang sintomas, inii-step down na namin sa mga isolation facilities.”

“So i-advise na namin, isolation o home quarantine, siyempre with the, ire-report namin sa kanya-kanyang barangay, sa mga capital na para mamonitor nila, ng mga municipal health officer, para ma-monitor nila na daily," ayon kay Ponce.

Dagdag pa ni Ponce, nililimitahan na rin ng mga botika sa Pampanga ang bilang ng mga gamot pang-trangkaso na ibinebenta nila sa bawat customer.

“Nililimit na po ang binibigay ng mga drug store, mga 10 hanggang 20 pcs. lang po. Kasi minsan yung iba, nagpapanic, pumipili ng kahon-kahon, one box, two boxes kaya cino-control po ng mga drugstore.”

“Ang sabi ng mga drugstore, naglibot ako, nagtatanong ako sa mga botika, may mga stocks pa naman sila at darating na mga supplies nila,” aniya.

Patuloy na hinikayat ni Ponce ang mga Kapampangan na magpabakuna.

“Alam po natin mga vaccines po natin dumaan sa masusing pag-aaral atsaka pagsusuri po,” aniya.

Dagdag pa niya, “Wag po tayong pipili. Kung ano po ang available, pwede po sa inyo, wag po kayoing mag-aalaala.”

“Ang lahat po ng bakuna ay magaganda naman po,” aniya.

--TeleRadyo, 10 January 2021