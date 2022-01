Watch more on iWantTFC

Pera, alahas at iba pa muling naibabalik sa mga may-ari ng mga nagpapalaba sa isang laundromat sa Agusan del Sur.

Malaking bagay ang integridad para sa isang laundromat na ito sa San

Francisco, Agusan Del Sur. Usap-usapan kasi ngayon online ang pagiging matapat ng laundromat sa mga customers nito.

Ang mga naiwan kasing pera at alahas sa labahan, maingat na nakatupi sa loob ng mga nilabhang damit, na may kalakip pang "We value integrity more than anything else".

Pinakahuling insidenteng naipost ang labahan noong January 5, 2022.

Sa ngayon nasa higit 8,000 shares na ang naturang post, at umani na daan-daang positibong reaksyon mula sa netizen na karamihan ay mga papuri sa pagiging honest ng laundromat.

Ayon sa pamunuan ng laundromat, layon nilang makapagkalat ng good and positive vibes at mapatunayang may kabutihan pa rin sa bawat Pilipino, gaano man kahirap ang panahon at sitwasyon