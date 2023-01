Carlito Galvez Jr. bagong pinuno ng DND

Watch more on iWantTFC

Ilang araw makalipas ang biglaang pagpapalit ng liderato ng Armed Forces of the Philippines, nagtalaga naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong kalihim sa Department of National Defense. Ito'y matapos magbitiw sa puwesto ng officer-in-charge ng ahensiya na si Jose Faustino Jr. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Lunes, 9 Enero 2023