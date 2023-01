Watch more on iWantTFC

Nag-inspeksiyon sa loob ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ang Governance Commission for Government-Owned or -Controlled Corporations, ang ahensiyang nangangasiwa sa mga korporasyon na pagmamay-ari ng pamahalaan. Layunin nito na matukoy ang ugat ng pagpalya ng air navigation system ng CAAP noong Enero 1. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Lunes, 9 Enero 2023