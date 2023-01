Baha sa Bulacan nag-iwan ng P1.5 milyong pinsala

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Tinatayang aabot sa higit P1.5 milyon ang pinsalang dulot ng nangyaring pagbaha sa bayan ng Norzagaray sa Bulacan, ayon sa isang opisyal.

Kuwento ni Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) head Jerry Sumbillo, maraming napinsalang tanim sa lugar, lalo na iyong mga malapit sa ilog.

“Yung mga gulay po, yung pangkaraniwang, yung pong mga talong, sitaw, lumubog po yung kanilang pananim. Mga saging, sagingan, lahat po ng mga bagay po na madaling anihin, yun po yung ating nasira sa ating mga kababayan po,” aniya.

Ayon kay Sumbillo, humupa na ngayon ang baha sa kanilang bayan.

Pero nais pa ring ipatawag ng kanilang alkalde ang iba pang opisyal ng gobyerno para malaman kung bakit maraming tubig ang pinakawalan ng mga dam.

“Nais po ring ipatawag ng punongbayan ang Ipo Dam at Angat Dam para po alamin kung bakit po ganoon kalakas ang naging tubig na pinawalan at para po maipaliwanag din sa mga tao na kung bakit po ganoon kalakas at napinsala po yung ating mga kabuhayan ng ating mga mamamayan ng Norzagaray.”

Samantala, humupa na rin ang baha sa karamihan sa mga barangay sa Calumpit sa Bulacan.

“As of today po, mga 6 barangays na lang po siguro ang lubog sa baha,” ayon sa pinuno ng kanilang MDRRMO na si Ariel Manalo.

Ayon kay Manalo, nasa 70 hanggang 80 porsiyento ng kanilang mga residente ang apektado ng pagbaha. Umabot sa 4 hanggang 5 talampakan ang baha sa ilang lugar.

Aminado din si Manalo na nakapagpalala ng baha ang paglabas ng tubig mula sa mga dam.

“Kasi po pag umuulan naman po kasi dito, di naman po kami kinakabahan, pero pagka umaraw na, at ang ulan ay nasa gawing Sierra Madre, doon po kami mas kinakabahan…ang mabigat po kasi, yung continuous discharge ng dam, yun ang mas nagpalaki pa ng ano,” aniya.

--TeleRadyo, 9 Enero 2022