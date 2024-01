P800-M natangay sa 'paluwagan' scam sa Pasig

Watch more on iWantTFC

Tinatayang aabot sa P800 milyon ang halaga ng natangay na pera sa isang paluwagan scam sa Pasig City. Ang mga naging biktima ay dumulog sa city hall at National Bureau of Investigation para humingi ng tulong at magsampa ng reklamo. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Lunes, 8 Enero 2024