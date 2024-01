40,000 pumila sa 'pahalik' sa Poong Nazareno

Watch more on iWantTFC

Dinagsa ng mga deboto ang ikalawang araw ng ‘pahalik’ sa Poong Nazareno, kalakip ng kani-kanilang panata, sa Quirino Grandstand nitong Lunes ng madaling araw.

Bumiyahe galing San Pedro, Laguna ang grupo nina Raffy Austero, habang suot ang mga inimprenta nilang hiphop clothing na may imahe ng Nazareno.

“Lagi na po namin ito na panata, mga ilang taon na rin po. Inaano po namin ‘yung ibang hiphop, mga gang member katulad namin na hinihikayat namin sila na magpunta po dito,” ayon kay Austero.

Puno rin ng pasasalamat ang kasama nilang deboto na si Ronnel Custodio na dating nakulong at naituwid ang buhay dahil sa kanyang debosyon.

“Sa kulungan, lumaya at nagbago dahil sa Ama Nazareno. Nagbabago naman ang tao e. Halos lahat kami panay negosyo na lang, tigil sa mga away, tigil sa gulo,” sabi ni Custodio.

Hindi naman alintana ang pagod at puyat para sa ‘kababaihan’ na si Estrella Balubar, na piniling maglingkod sa simbahan upang mas mapalalim ang debosyon na ipinasa ng kanyang magulang.

“Kahit maliit ako, sumisiksik ako sa loob ng simbahan, makita ko lang siya. Dahil deboto ka, talagang kelangan ibigay mo sa kanya itong araw na ‘to. Buong buhay mo talaga, kelangan maraming lakas,” ayon kay Balubar.

Sa tala ng Manila Police District (MPD), umabot na sa higit 40,000 deboto ang pumila sa ‘pahalik’ sa Poong Nazareno simula nitong Linggo.

Samantala, isang 12-anyos na babae ang nasugatan makaraang makatapak ng bubog habang nakapila.

Isang batang babae ang sugatan matapos makatapak ng bubog habang nakapila sa Quirino Grandstand para sa ‘pahalik’ sa Poong Nazareno.



Agad naman itong binigyan ng paunang lunas ng MMDA Road Emergency Group.

“Ang reported po sa’min, nabubog po ng bote. Binigyan po namin ng first aid kaagad then nai-stop din naman po ‘yung bleeding. Then, pumirma rin po ng waiver,” sabi ni Ulyssis Castillo, Team Leader ng MMDA Road Emergency Group-Delta Group.

Patuloy naman ang paalala ng pamunuan ng Quiapo Church na tumalima sa mga patakaran na kanilang inilatag upang maging matiwasay ang pagdiriwang ng #Nazareno2024.