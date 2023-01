Normal ang situwasyon sa hanay ng militar: AFP

Watch more on iWantTFC

Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na normal ang situwasyon at nananatiling nagkakaisa ang Hukbong Sandatahan sa gitna ng mga ulat ng umano'y pagbibitiw at destabilisasyon sa kanilang hanay kasunod ng pagpapalit ng liderato ng AFP. Tiniyak din ng 3 major services ng AFP ang kanilang suporta sa pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay AFP Chief of Staff Gen. Andres Centino. Nagpa-Patrol, Anjo Bagaoisan. TV Patrol, Linggo, 8 Enero 2023