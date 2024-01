Watch more on iWantTFC

Mariing itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman siya sa umano'y paninira at destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinausap ng dating pangulo ang ilang mamamahayag matapos umugong ang balitang may mga dating opisyal ng militar na nais umanong pababain sa puwesto ni Pangulong Marcos. Patuloy namang kumikilos ang Philippine National Police para mahuli at mapanagot sa batas ang mga nagpapakalat ng umano'y destablisasyon. Nagpa-Patrol, Raffy Santos. TV Patrol, Linggo, 7 Enero 2024