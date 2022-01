Ilang ospital sa Metro Manila, pansamantalang nagsara ng outpatient depts

Watch more on iWantTFC

Ilan pang mga ospital sa Metro Manila, pansamantalang nagsara ng kanilang mga outpatient departments bunsod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Patuloy na dumarami ang bilang ng mga ospital na pansamantalang nagsasara ng kanilang mga outpatient departments.

Inanunsyo ng National Kidney and Transplant Institute na simula ngayong araw ay sarado muna ang outpatient services ng kanilang ospital, at tanging sa telehealth services muna maaaring magpakonsulta ang kanilang mga pasyente.

Hindi naman kasama dito ang ang mga consultation services ng kanilang doctor kung sila ay may mga private outpatient clinics sa labas ng ospital.

Maaaring makipagugnayan sa mga doctor hinggil dito o kayay tumawag sa hotline ng ospital, 8-9810300 local 1123.

Sa pamamagitan ng telemedicine service na lang din muna maaring magpakonsulta ang mga outpatients ng Novaliches District hospital sa Quezon City simula ngayong araw.

Ayon sa pamunuan ng ospital, prayoridad muna nila ngayon ang mga pasyente na nakararanas ng moderate to severe COVID-19 symptoms, mga mangangailangan ng emergency procedures, surgical procedures at obstetric patients.

Samantala, tuloy pa rin ang operasyon ng outpatient services, non COVID-19 admissions at iba pang non COVID-19 services sa St. Luke Medical Center.

Naglabas naman sila ng statement ngayon kung saan humihingi rin sila ng paumanhin sa kanilang mga pasyente sa emergency at COVID-19 wards dahil sa mahabang waiting time dahil na rin sa dami ng mga pasyenteng nagpupunta sa kanila ngayon.