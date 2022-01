Watch more on iWantTFC

Nanggaling pa sa mga katabing probinsiya ang ilang naghahanap ng paracetamol sa Metro Manila dahil out of stock pa rin daw ang ilang gamot sa kanilang lugar. Ngayong may temporary shortage din ng paracetamol ay nagbigay ng ilang tips ang isang doktor sa paggamit ng mga halamang gamot kontra sa mga sakit. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Biyernes, 7 Enero 2021.