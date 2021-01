Security protocols sa Quiapo handa na para sa misa sa Pista ng Itim na Nazareno

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Puspusan na ang paglilinis ng mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau, maging ang Philippine National Police sa paligid ng Quiapo Church para na rin sa pista ng Poong Nazareno sa Sabado.

Katatapos lamang din ng disinfection na ginawa sa Plaza Miranda at naglinis na rin ng hilera ng mga bangketa ng Villalobos para masiguro maalis ang pwesto ng mga nagtitinda sa lugar.

Di tulad ng dati, walang prusisyong mangyayari ngayong taon at magkakaroon lamang ng 15 misa sa Minor Basilica of the Black Nazarene.

May ibang mga deboto ang nagsabing hindi na pupunta ng simbahan at mago-online mass na lamang.

Dumadami na ang mga debotong nagsisimba ngayong Huwebes pero may mga nagbabantay naman para matiyak na nasusunod pa rin ang physical distancing sa lugar.

Paalala ng pamunuan ng simbahan na bawal ang walang face shield at face mask sa mga magmimisa sa Sabado. Bawal din ang nakayapak at ang pagdadala ng mga malalaking replica ng Nazareno.

Bawal din ang mga menor de edad at senior citizens, 65-anyos pataas, sa pagdalo sa mga misa.

Para sa mga gustong mag-misa sa Sabado, magsisimula ang pila alas-4 ng madaling araw sa Carlos Palanca Street papunta ng Villalobos papasok ng Plaza Miranda.

Nasa 6,000 lang ang puwedeng pumila para sa 15 misa o 400 katao lamang ang papayagan sa loob at paligid ng simbahan kada misa.

Maari rin namang magtungo sa ibang mga simbahan o pumuwesto sa mga lugar kung saan may mga LED screens.

- TeleRadyo 7 Enero 2021