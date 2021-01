Higit 300 pamilya lumikas sa pag-atake ng BIFF sa Maguindanao

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Higit 300 pamilya ang lumikas matapos salakayin ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) ang isang barangay sa South Upi, Maguindanao noong bisperas ng Bagong Taon.

Sinunog din ng BIFF ang 7 bahay sa Barangay Itaw, ayon kay Lt Col. Anhouvic Atilano, spokesperson ng Philippine Army 6th Infantry Division.

Nagsimula ang gulo dahil sa away-lupa sa pagitan ng 2 pamilya sa barangay, ayon kay Atilano.

"Matagal na ito silang nagaagawan sa lupa d'yan. There were earlier settlements para ma-delineate ang boundary. Accordingly sa report natin, itong family may relatives sa BIFF. Ito siguro ang ginamit para guluhin ang barangay para makaalis ang indigent people," aniya.

Patuloy ang pagtugis sa mga miyembro ng BIFF, dagdag niya.

May 200 pamilya naman ang lumikas sa Barangay Pandan ngunit nakabalik na sa kanilang mga bahay, ayon kay Atilano.

Samantala, isa ang namatay at 4 ang nasugatan sa pananambang ng BIFF kay South Upi town Mayor Reynalbert Insular matapos bisitahin at magpaabot ng tulong sa Barangay Itaw. Ligtas ang alkalde sa insidente.