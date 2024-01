Watch more on iWantTFC

Matapos ang higit tatlong taon, inaasahan na ang pagbabalik sa kalye ng mga libo-libong namamanata sa Pista ng Poong Nazareno ngayong ibinalik na ang Traslacion sa Quiapo.

Kung mamamanata, narito ang ilang safety tips ayon Philippine National Police.

Ayon kay PNP Spokesperson Jean Fajardo, 22 milyong katao ang inaasahang dadalo sa prusisyon, na madalas ay inaabot ng gabi.

Kaya naman may ilan silang inilatag na mga patakaran, gaya ng paggamit ng mga transparent na bag at pagbabawal sa mga babasaging bote sa mga tinatawag na "controlled areas."

"May additional security protocols kung ang tinatawag na controlled areas kasama ang eskinita mayroong restriciton bawal magdala ng bag unless transparent bawal nakahoodie jacket ball cap at sombrero at babasaging bote mga water liquid cannister unless mga transpoarent po at bawal magdala ng firearms police lang ang puwede po diyan at siyempre any pointed at sharp object bawal po yan," ani Fajardo sa Teleradyo Serbisyo.

Ayon kay Fajardo, magpapakalat sila ng nasa 15,000 kapulisan, bukod pa ito sa mga volunteer, at mga reserve mula sa MMDA, at ang lokal na pamahalaan.

Tinututukan din ng PNP ang mga Traslacion sa iba't ibang probinsiya sa labas ng Metro Manila.