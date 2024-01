Watch more on iWantTFC

Suntok at tadyak ang inabot ng isang taxi driver mula sa nakaalitang motorista sa Taguig nitong Biyernes. Sinabuyan pa raw ang tsuper ng juice at tubig ng suspek na napag-alamang kawani ng Bureau of Immigration. Nagpa-Patrol, Job Manahan. TV Patrol, Sabado, 6 Enero 2024.