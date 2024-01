Dating CBCP president Capalla pumanaw na

Watch more on iWantTFC

Pumanaw na ang dating CBCP president at dating Archbishop Emeritus ng Archdiocese of Davao na si Most Reverend Fernando Capalla. Inanunsiyo ng kasalukuyang Arsobispo ng Davao na si Romulo Valles ang pagpanaw ni Capalla Sabado nang madaling araw sa edad na 89. TV Patrol, Sabado, 6 Enero 2024.