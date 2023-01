Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nakakabigla ang bilis ng pag-absuwelto ng korte sa anak ni Justice Secretary Boying Remulla na kinasuhan noon kaugnay sa illegal drugs, ayon sa isang dating opisyal ng Department of Justice.

Noong October 2022 inaresto ng PDEA at NAIA Inter-Agency Drug Interdiction Task Group si Juanito Jose Remulla III kaugnay sa parcel na may lamang kush o high-grade marijuana na nagkakahalaga ng mahigit P1 million.

Ayon kay dating Justice Undersecretary Jose Justiniano, mas maaga sa 3 buwan na proceedings ang pag-dismiss sa kaso ni Remulla III.

Aniya, maikukumpara sa katulad na kaso na kahit naka-detine ang akusado, ay hindi nadidismiss ng mabilis ito.

Ani Justiniano, sinasabi sa desisyon ng korte na nagkaroon ng problema sa pagprisinta ng ebidensya. Aniya, nasa batas na dapat ay may witness na mula sa barangay at prosecution kung may drug raid.

Sa kaso ni Remulla ay walang naging testigo umano.

Ani Justiniano, hindi na pwedeng mag-appeal ang prosecution dahil pinal na ang desisyon kapag na-acquit na ang isang akusado.

Dagdag niya, posible rin na ma-acquit si Remulla III sa pending na kaso nito na importation of illegal drugs.—SRO, TeleRadyo, Enero 6, 2023