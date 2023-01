Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Dapat managot ang mga opisyal ng nakaraang Duterte administration dahil sa nangyaring aberya sa flight navigation system sa bansa noong Bagong Taon, ayon sa isang dating mambabatas.

Naapektohan ang hight 65,000 na flight passengers matapos hindi magpalipad at magpababa ng mga eroplano ang ilang airport sa Pilipinas dahil sa umano'y pagpalya ng air traffic system ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP).

Giit ni Bayan Muna chairman Neri Colmenares, malaking banta ang nangyari pagpalya ng air navigation system.

Aniya, walang kasalanan ang mga airlines sa nangyari dahil ang CAAP talaga ang kakasuhan dahil ito ang nagma-manage ng air traffic.

Panawagan niya sa kasalakuyang administrasyon, dapat panagutin ang mga opisyal ng dating Duterte administration sa nangyaring kapalpakan.

Noong 2018 na-inaugurate ang Communications, Navigation, and Surveillance/Air Traffic Management (CNS/ATM) System ng CAAP na higit P10.8-billion ang halaga at inutang mula sa Japan International Cooperation Agency (JICA).

Pero simula noon, walang naging upgrade ang sistema, ayon sa ilang opisyal.

Ayon kay Colmenares, mananawagan ang grupo niya ng ilang volunteer lawyers para kasuhan ang dapat managot sa nangyaring aberya.

"We have to handle this para hindi na maulit," aniya.

Dagdag niya, hindi rin pwedeng sabihin ng mga opisyal ng kasalukuyang Marcos Jr administration na wala silang kinalaman dito pero sigurado na may dapat managot sa mga opisyal ng dating administration.

Kamakailan, nainis ang ilang dating transport officials dahil sa umano'y paninisi ng mga kasalakuyang opisyal ukol sa nangyaring aberya, na dapat ay responsibilidad umano ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno.

Anila, ang ilang opisyal ngayon ay dati ring nanungkulan sa Duterte administration.

Naging aminado naman ang Civil Aeronautics Board na maliit ang tsansa na mapaburan ang mga pasaherong magsasampa ng reklamo laban sa mga airline kaugnay sa pagpalya ng air navigation system noong Enero 1.

Limitado rin ang kakayahan nila kung ang reklamo ay laban sa CAAP.

Hindi na lang Senado kundi maging Kamara ay inaasahang magsasagawa ng pagdinig sa naganap na pagpalya ng air traffic system ng CAAP.—SRO, TeleRadyo, Enero 5, 2023