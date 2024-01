Lalaki nagbomb joke sa misa sa Plaza Miranda arestado

Watch more on iWantTFC

Arestado ang isang lalaki ng mga tauhan ng Plaza Miranda PCP matapos magbomb joke sa gitna ng misa sa lugar ngayong Biyernes.

Hindi pinayagan ng PNP na makausap ng media ang lalaking inaresto. Dinala na sa hospital ang lalaki para sa medical bago ilipat sa Tayuman Police Station.

Libo-libong deboto ang dagsa na sa Quiapo Church sa Maynila para dumalo sa misa ngayong unang Biyernes ng taon.

Ayon sa pinakahuling tala ng Plaza Miranda PCP bandang alas-siyete ng umaga, nasa 13,388 na ang mga pumunta sa simbahan para sa unang tatlong misa ngayong umaga.

Marami sa mga deboto ang pumuwesto na sa gilid ng simbahan sa may Quezon Boulevard para dun na magsimba, habang may ilan ang tinyaga ang mahabang pila sa may Villalobos entrance para makapasok sa loob.

Isa rito si Tatay Roy, 57 anyos na may sakit sa prostate. 15 taon nang deboto si Tatay Roy na dating driver.

Nawalan siya ng hanapbuhay matapos masagasaan ng bus noong 2019.

“Pinagdadasal ko po sa Kanya lagi niya po ako gabayan at patnubayan sa pang-araw araw kong buhay. Lalo na noong nasagasaan ako noong 2019. Tapos wag nya po ako pababayaan sa akin buhay. Sa prostrate po at ortho. Nasagasaan ako ng bus hindi na po ako nakakalakad ng maayos ngayon” ani Tatay Roy.

Ayon sa mga Hijos Del Nazareno na nakabantay, pinapayagan nila ang 1000 indibidwal sa loob ng simbahan at 1000 sa may Plaza Miranda.

Nasa mahigit 100 Hijos Del Nazareno din ang nagbabantay ngayon sa loob at paligid ng Quiapo Church.

Inaasahan ng mga otoridad ang patuloy na pagdagsa ng mga magsisimba sa lugar hanggang mamayang hapon.