Watch more on iWantTFC

Naglabas ng resolusyon ang National Task Force Against COVID-19 na nagsususpende sa Traslacion at pisikal na misa, ilang araw bago ang Pista ng Poong Itim na Nazareno. Nanghihinayang naman ang Quiapo Church at mga deboto sa naging desisyon. Nagpa-Patrol, Raya Capulong. TV Patrol, Miyerkoles, 5 Enero 2022