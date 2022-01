COVID-19 patients sa private hospitals sa NCR Plus, dumarami

Watch more on iWantTFC

MANILA – Unti-unti nang tumataas ang bilang ng mga pasyenteng may COVID-19 sa mga pribadong ospital sa Metro Manila at mga karatig-lugar, ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines (PHAPI).

“Tumataas po nang onti dahil po sa ano, lalo na po ang National Capital Region, sa surrounding areas ng Bulacan, Cavite, Laguna at saka Rizal,” ayon kay Dr. Jose Rene de Grano.

Pero dagdag ng doktor, hindi pa masyadong dumarami ang mga pasyenteng may COVID-19 sa mga ospital sa ibang lugar sa bansa.

“Saka yun nga po ang ating mga pribadong hospitals po, ang mga nakahanda po yan sa mga moderate severe and critical na kaso ‘no. At if you will note, dito po sa mga lumalabas na kaso natin, although mataas talaga ang cases, number of cases, ay usually mild and asymptomatic po,” paliwanag niya.

Ayon kay De Grano, pinayuhan na rin nila ang kanilang mga miyembro na pag-igihan ang pagpapatupad ng mga safety protocols sa mga ospital upang maiwasan ang pagkakahawaan dito.

“May mga ilang ospital po na nagkaroon [ng COVID-19] yung mga kanilang healthcare workers, siyempre po kailangan nating i-quarantine yung mga yun, lalo na yung kanilang mga direct contacts, para hindi po kumalat yung infection,” ani De Grano.

“Pero karamihan naman po’y maayos pa rin at in-advise na po namin ang aming mga ospital na pag-igihing mabuti yung mga guidelines para hindi po tayo magkahawahan sa loob mismo ng mga ospital.”

Sinabi rin ni de Grano na patuloy ang pakikipag-usap nila sa PhilHealth kaugnay ng mga hindi nababayarang claims ng ilang mga pribadong ospital.

“Meron po kaming naka-schedule na pagpupulong ulit,” ayon kay De Grano.

Matatandaang nagplano ng “PhilHealth holiday” ang PHAPI bilang suporta sa pitong ospital sa Iloilo na hindi na nagpa-accredit sa PhilHealth dahil mga utang nitong umabot na sa P895 milyon.

Pero hindi na ito itinuloy ng PHAPI dahil sa pakiusap ng kanilang mga pasyente.

Ani De Grano, patuloy ang pagtanggap ng kanilang mga miyembro ng PhilHealth claims mula sa mga pasyente.

“Tuloy naman po, hanggang katapusan po ng January, wala po kaming binabalak na holiday po.”

Dati nang nasabi ni De Grano na maaaring magkaroon ng “PhilHealth holiday” kapag wala silang mapagkasunduan ng nasabing ensurer bago matapos ang Enero.

--TeleRadyo, 5 January 2022