Mga deboto ng Poong Nazareno sa Quiapo, kakaunti pa lamang sa ika-6 na araw ng novena

Konti lang ang tao sa ika-6 na araw ng nobenaryo sa Quiapo Church Martes ng umaga. Una ng sinabi ng rector na di kailangan pumunta ang mga deboto sa simbahan at sa bahay na lang muna magdasal. pic.twitter.com/E3mdRZKRtL — Jekki Pascual (@jekkipascual) January 5, 2021

MAYNILA - Kakaunti pa lamang ang mga debotong dumdalo sa ika-anim na araw ng novena bago ang Traslacion 2021 sa Sabado.

Hindi puno ang loob ng simbahan at kahit sa labas sa Plaza Miranda ay wala rin masyadong tao. Ibig sabihin nito hindi problema ang pagsunod sa health protocol at mayroong physical distancing ang mga deboto.

Posibleng sinunod ng mga tao ang sabi ng Msgr. Hernando Coronel na huwag na magpunta ng simbahan at maaari naman magdasal sa mga bahay.

Ang mga replica ng imahen ni Poong Nazareno ay umiikot rin sa iba't ibang parokya.

Ngayong araw, dadalhin ang imahen sa San Isidro Parish sa Las Piñas, Mother of Perpetual Help sa Cabanatuan City at sa Bureau of Fire Protection sa Quezon City.

Isa sa mga epekto ng kakaunting tao ay humina rin ang ilang negosyo sa lugar gaya ng mga stall na nagbebenta ng mga imahen, panyo na may Poong Nazareno. Uso rin doon ang face mask na may mukha ng Poong Nazareno.

Ngayon may imahen ng Poong Nazareno sa balkonahe ng simbahan at may mga nagdarasal rin sa labas ng simbahan.

Inaasahan naman ang pagdagsa ng mga tao sa Biyernes, Quiapo Day, at sa araw mismo ng Traslacion sa Sabado.

- TeleRadyo 5 Enero 2021