Maraming taga-NCR may agam-agam magpabakuna vs COVID-19: OCTA survey

MAYNILA – Marami pa ring Pilipino sa Metro Manila ang hindi kumbinsido na magpabakuna laban sa COVID-19, ayon sa isang survey ng OCTA Research Group.

Sabi sa resulta ng survey, isa lang sa bawat apat na residente ng Metro Manila ang handang magpaturok ng COVID-19 vaccine.

Tanong at sagot sa survey: Kung may ligtas at epektibong bakuna laban sa COVID-19, sasabihin mo ba na:

Magpapabakuna ako - 25 porsiyento

Hindi ko pa alam kung magpapabakuna ako o hindi - 47 porsiyento

Hindi ako magpapabakuna - 28 porsiyento

Ginawa ang face-to-face interview ng 600 survey respondents sa Metro Manila noong Disyembre 9 hanggang 13.

"We were also surprised that despite being the most informed region where discussion about this has taken place that a lot of people are still not sure or not willing to have themselves vaccinated, this is a product of a lack of information," ani Ranjit Rye, kasapi ng grupo.

Lumabas din sa survey na malaking bahagi ng mga gustong magpabakuna ay galing sa class A, B, at C, o iyong mga may kaya at middle class habang marami sa mga nasa class E ang ayaw magpabakuna.

Ito umano ang dahilan kung bakit kailangan ng matinding information drive sa Pilipinas.

Ayon sa OCTA at mga doktor, may epekto pa rin ang Dengvaxia controversy sa mababang kumpiyansa ng mga Pilipino sa mga bakuna.

Para naman sa OCTA, importante umanong mag-survey din ang mga LGU para mas mapaghandaan ang kampanya para sa pagpapabakuna.

–Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News