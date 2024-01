Watch more on iWantTFC

Nanawagan sa Commission on Higher Education ang grupo ng mga guro at kabataan na pahabain pa ang panahon ng pagtanggap ng state universities and colleges ng mga senior high school student. Ito'y para maihanda muna ang mga pampublikong paaralan sa inaasahang dagsa ng mga estudyanteng mage-enroll sa pasukan. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Huwebes, 4 Enero 2024