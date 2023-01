Mga imbestigasyon sa pagpalya ng air traffic system kinakasa

Watch more on iWantTFC

Hindi na lang Senado kundi maging Kamara ay inaasahang magsasagawa ng pagdinig sa naganap na pagpalya ng air traffic system ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP). Sinabi naman ang isang dating transport official na maaaring may kapabayaan sa nangyaring insidente. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Miyerkoles. 4 Enero 2023