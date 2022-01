Watch more on iWantTFC

Nakatakdang talakayin sa Miyerkoles ng Commission on Elections (Comelec) ang petisyon ng PDP-Laban para pigilan ang simula ng pag-iimprenta ng balota at muling buksan ang paghahain ng kandidatura. Sa kabila nito, tiniyak ng Comelec na tuloy na tuloy ang botohan at pagbibilang ng boto sa Mayo 9. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Martes, 4 Enero 2022