Pansamantalang isinara ang isang simbahan sa Paco, Maynila dahil sa pagdami ng kaso ng COVID-19.

Inanunsyo ng CBCP na ang Santa Maria Goretti Parish Church sa UN Avenue ay sarado muna hanggang January 15.

Ayon sa parish priest na si Fr. David Concepcion, 2 sa kanilang staff ay nagpositibo sa COVID-19.

Nagsasagawa na ng disinfection at sanitation sa simbahan.

Ayon sa parokya, tuloy naman ang online mass ng 9 a.m. tuwing Linggo at 7 a.m. tuwing Lunes hanggang Sabado.

Ang Santa Maria Goretti Parish na ang ika-3 simbahan sa Maynila na pansamantalang isinara dahil sa Covid-19.

Naunang nagsara ang National Shrine of Saint Jude Thaddeus sa Malacañang complex matapos magpositibo sa virus ang isang pari at 2 staff.

Nagsara rin ang Quiapo Church para sa disinfection hanggang Huwebes.