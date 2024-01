Watch more on iWantTFC

Nagpaalala ang Commission on Higher Education o CHED sa mga State Universities and Colleges o SUCs at maging sa Local Universities and Colleges o LUCs, na dapat na nilang itigil ang pagtanggap ng Senior High School students o iyong papasok na Grades 11 at 12. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Miyerkoles, 3 Enero 2023.